Costolo wird Twitter-CEO

Leidenschaft Entwicklung

Williams will sich auf die Produktentwicklung konzentrieren. "Building things is my passion", erklärt er. Während Williams CEO-Zeit entwickelte sich Twitter von 20 auf 300 Mitarbeiter, von 1,25 Millionen Tweets auf 90 Millionen Tweets pro Tag und von drei Millionen auf 165 Millionen registrierte User. Er war zwei Jahre CEO. Twitter ist erst drei Jahre jung.