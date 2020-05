Cosmo und Wanda

Die Serie wird von Nickelodeon und Viacom produziert wird. Weiters ergänzt Drei sein Programm-Angebot noch um Servus TV, HT1 Hausruck und LoungeFM. In diesem Zusammenhang nennt Drei Mobile-TV-Nutzungszahlen. So wurden die zur Verfügung stehende Medien von "über 250.000 Einzelkunden", was einem "Plus von rund zehn Prozent" entspricht, genutzt. ORF 1 kam auf 202.000 Unqiue User, 3Live auf 154.000 und Puls 4 auf 118.000 Unique User.



