Corona simst

atCorona geht auf seine Zielgruppe mittels zweier Promotions zu. Die eine läuft in der Gastronomie, die andere im Handel. Beide laufen mit SMS-Integration ab. In der Gastronomie wird der Promotion- und Teilnahme-Mechanismus über eine Bestellung, die mit einem Los sowie einem Gewinncode quittiert wird, in Gang gesetzt. Der Code wird per SMS zu einem eventuellen Gewinn gemacht. Im Handel wird die Gewinnspiel-Promotion-Teilnahme on-pack also auf der Flasche initiiert.