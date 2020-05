Cornelia Froboess und Senta Berger sind "Almuth und Rita"

Es ist die ungewöhnliche Geschichte zweier Frauen, die über Klassengrenzen hinweg zueinander finden und schließlich Freundinnen werden. Die Ärztin Almuth ( Berger) steht nach der Aufgabe ihrer Praxis vor der Leere ihres Lebens. Ihr Ex-Mann ist längst mit einer anderen verheiratet, zu ihrer Tochter und den Enkelkindern hat sie kaum Kontakt, das Verhältnis zur alten Mutter ist mehr als gespannt, und für Freundschaften war nie Platz in ihrem Leben. So steht sie einsam in ihrer traumhaften Münchner Altbauwohnung, als Rita ( Froboess) plötzlich in die Stille bricht. Rita ist Almuths Putzfrau. Die beiden Frauen sind einander aber nie wirklich über den Weg gelaufen, weil Almuth ja stets in der Praxis arbeitete, wenn Rita (mit Hunden) putzend durch die Wohnung wirbelte. Und so wie Rita in die Wohnung platzt, platzt sie auch in das Leben der reservierten Almuth, die – zwischen Einsamkeit und Verstocktheit mit Klassendünkel hin- und hergerissen – fasziniert von Ritas Energie und Lebensfreude ist. Dass die Chemie zwischen den beiden stimmt, kommt dem Film zugute. „Almuth und Rita“ ist ein rührender Appell für Lebensfreude.