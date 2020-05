Coric baut Socialnumbers.at auf

Das kroatische Unternehmen iStudio baut in internationales Analyse-Netzwerk mit jeweils lokalen Partnern auf. Einerseits erfolgt hierüber eine regionale Marktbearbeitung und Verwurzelung und die dabei erarbeiteten Daten fließen wiederum in die internationale Statistik des Unternehmens ein und macht überregionalen Betrachtungen und Relationen der Social Media-Entwicklung sichtbar.



Coric ist seit März 2011 Key Account Manager von AboutMedia und davor Geschäftsführer von interactive.agency in Kroatien.



