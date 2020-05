CoolOutlets.com überzeugt Investoren

Dieses Kapital wird, wie der Gründer und CEO erklärt, "zum Großteil in das Marketing und in den Ausbau der Business-to-Business-Kommunikation mit den Partnern von CoolOutlets.com" - Boutiquen - investiert".



CoolOutlets.com eröffnet dem stationären und nicht-filialisierten Mode-Einzelhandel einen Zugang zu einem Multi-Channel-Vertrieb ohne selbst aufwändige digitale Shop-Infrastruktur einrichten zu müssen respektive einen zusätzlichen digitalen Kundenkontaktpunkt.



Die Anbieter bekommen auf CoolOutlets.com ihren eigenen Präsentationsbereich - was einem Shop-in-Shop-Prinzip ähnelt - und bieten dort Ab- und Ausverkaufsware an. Kundenanfragen und -anliegen werden direkt an die jeweiligen Anbieter vermittelt.



Das Start-up arbeitet derzeit mit 20 Händlern, die 28 Niederlassungen betreiben.



Meßner konnte CoolOutlets.com im Rahmen des deutschen eco-Startup-Wettbewerbs in Deutschland vorstellen. Das einzige aus Österreich für dessen Finale nominierte Start-up belegte den vierten Platz.



Im Portfolio von Tubaron Ventures ist CoolOutlets.com neben Yain und You Coach - beides sind Projekte der in Eisenstadt ansässigen YC Media - das dritte Projekt- und das zweite Unternehmensinvestment.