CoolOutlets.com für Start-up-Award nominiert

de, atCoolOutlets.com, Start-up aus Wien, und am 19. März in diesem Medium vorgestellt gehört zu den acht Finalisten des deutschen Eco Start-up Awards. Johannes Meßner, sein Team und das von ihm gegründete Designer-Mode-Vertriebsunternehmen überzeugten die Jury des Verbandes der deutschen Internetwirtschaft. Der Gründer darf sein Unternehmen und die Geschäftsidee am 17. April 2013 in Köln innerhalb von 60 Sekunden im Rahmen eines Elevator Pitch vorstellen.