conwert braucht ein Editorial Design

Es gibt für die Konzepte und Ideen zwei Voraussetzungen: einmal die Berücksichtigung des Corporate Design von conwert und die Vorschläge für die, im geplanten Editorial Design eingesetzten Materialien müssen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.



Der letztendlich siegende Gestaltungsvorschlag wird in erster Linie für den Geschäftsbericht 2012 eingesetzt. Eine Ausweitung des Einsatzes auf Finanzbericht und andere Kommunikationsmittel von conwert wird von dem Unternehmen in Betracht gezogen.



Die Einreichphase läuft bereits und die Teilnahmefrist endet am 30. November 2012. Bis 17. Dezember 2012 fällt die Entscheidung.