Conversions auf gleichem Niveau

at // De Longhi nutzt die Online-Mobile-Kombi der twyn group für eine Reichweiten- und Response-Kampagne. In drei Woche, so das jetzt vorliegende Resumee, konnten 30.000 Zugriffe generiert werden. Ein "deutlich zweistelliger Prozentsatz" dieser Nutzung, so die twyn group, kam via mobilem Kommunikationskanal. Die Conversion, von Clicks zu Registrierungen, waren sowohl online und mobile auf "gleich hohem Niveau". Die Überschneidung zwischen den Nutzergruppen für die Kampagne beläuft sich auf weniger als 0,2 Prozent. atmedia.at