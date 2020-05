de, at, chDie Sneaker-Marke Converse bewirbt seine Wintermodelle via Kampagne in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Beat cold Feat", "Warm Up to It" und "Keep Your Cool" heißt es in den Sujets. Print-Sujets in Lifestyle-Titel, Out-of-Home-Werbeträger und Point-of-Sale-Aktivitäten bilden den Mediamix der in diesen Tagen anlaufenden Kampagne.