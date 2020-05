Content-Netzwerk Seek or Shout expandiert

Die Aufgabe des Netzwerkes ist, Content-Experten miteinander zu verknüpfen und die Zusammenarbeit zu vereinfachen und zu beschleunigen.



Der Plattform-Name symbolisiert die beiden Arbeits- und Vernetzungsfelder der Plattform. Seek dreht sich um die Suche nach Experten, Interview-Quellen und Inspiration für Inhalte also die Nachfrage. Unter Shout ist das Angebot in Form von Stories, Blog-Posts, Kampagnen, etc. die zum Teilen veröffentlicht sind.



Seek or Shout ist ein Content-Marktplatz mit Netzwerk-Integration. Alle Anbieter und Nachfrage sind über ihre Profile und denn darin ausgewiesenen Leistungsmerkmalen sichtbar. Das erhöht die Relevanz und beschleunigt den Content-Austausch.



Falk Rehkopf, Geschäftsführer von Cision Germany, erklärt, dass die Schaffung von Seek or Shout auf der Entgrenzung einstens klarer Rollenbilder unter Inhalte gestaltenden, realisierenden Menschen, den Abnehmern und deren völligen Durchmischung basiere. Er spricht von "neue Autoren". Deren Platz, um Inhalte auszutauschen und zu handeln, will Seek or Shout sein.