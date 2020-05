Content-Marketing eist neue Budgetmittel frei

"Unter Content Marketing ist die zielgruppenspezifische Ansprache via On- und Offline-Medien durch qualitativ hochwertige und kreative Inhalte zu verstehen", lautet die sich aus einer Experten-Befragung ergebende Definition des Begriffs. Überraschenderweise kommen darin Marken als Medien-Eigentümer und -Inhaber, ein Grund-Paradigma von Content Marketing, sowie Storytelling, das zweite Grund-Paradigma, nicht vor.



Die von Facit Research dafür Befragten sind weiters der Meinung, dass das "primäre Ziel von Content Marketing die Schaffung von Nähe zu Kunden und potenziellen Kunden" sei, dass das Thema an Bedeutung gewinne, an externe Dienstleister, bevorzugterweise an Digital-Agenturen, auszulagern sei und die Mittel für die Umsetzung entsprechender Strategien als neues Budget zu definieren sei. Bestehende Marketing-Budgets würden unangetastet bleiben, überzeugen die Befragten Marketing-Entscheider.



Die durchschnittlichen Investitionen in Content Marketing im Jahr 2013 werden mit 126.000 Euro beziffert.