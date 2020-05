Content-Bezahlbereitschaft ist inhaltsabhängig

Einigermaßen interessant dabei ist, das ausgerechnet die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen, die durchaus den Digital Natives zuordenbar sind und eine Sozialisierung in der Online-Kostenlos-Kultur erfuhren, die höchste Bereitschaft aufweisen exklusive Fach-Inhalte zu bezahlen. Wahrscheinlich spielen hier Karriere- und Berufsüberlegungen ebenso eine Rolle wie ein Informationsverhalten, in dem sich beispielsweise Blogs von Expertinnen und Fachleuten als Quellen etablierten.



An den von Integral in diese Auswertung integrierten Sinus-Milieus zeigt sich dann deutlich, dass auch Early Adopter und Menschen mit hohen Bildungsniveaus - in der Statistik als Performer, Postmaterielle und Digitale Individualisten - über ausgeprägtere Zahlungsbereitschaft verfügen als die restlichen Internet-Nutzer.