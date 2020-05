at // kju: Digitale Medien wird für das internationale Kundenbindungsprojekt "Dynamiq Codes & Coins" im Auftrag von Coca-Cola in der Kategorie "Informationstechnologie" mit einem Constantinus-Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung, so die Jury, gebühre [kju:] aufgrund der Tatsache, dass "das Ziel einer erhöhte Kundenbindung durch eine besonders effiziente Umsetzung und praxisnahe Realisierung erreicht werde". atmedia.at