Constantin Film entwickelt Cineplexx-Markenauftritt

Aus Geschichte und Erlebnis, die Ergebnisse einer morphologischen Studie, leitet sich wiederum das gestalterische Konzept für den neuen Auftritt ab, der sich schon im Logo spiegelt, das mit einer anderen Schriftart und einem neuen Schriftzug auftritt.



Die emotionale Ebene spielt in dem Cineplexx-Rebranding eine Schlüsselfunktion. Im Image-Spot wird das Erlebnis Kino ausschließlich über Emotionen vermittelt. Fortgesetzt wird diese Kommunikationsebene durch die Verwendung von Film-Zitaten wie Hasta la vista, I'll be back oder Ich schau dir in die Augen, Kleines, die als Elemente unserer Alltagskultur emotionale Anker sind, Erinnerungen wachrufen und daher Aufgaben im emotionalen Transfer der Neupositionierung zwischen Konsumenten und Kinomarke haben.