comScore startet Ad Metrix Social

Unterschieden werden dabei Socially Published- und Socially Enabled-Werbeformen. Erste sind im Inventar von Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. platziert. Zweitere verlinken auf soziale Netzwerke und stimulieren Aktionen wie "Werde unser Facebook-Fan" oder "Folgen Sie uns auf Twitter". Das mündet in dem comScore-Werkzeuge beispielsweise in Socially-Published Display Ad Impressions. Das Online-Mess-Unternehmen stellt Ad Metrix Social in Deutschland, Großbritannien, USA und Kanada zur Verfügung.