comm:unications in Weiß

at // Nina Weiß verstärkt die Agentur comm:unications. Die Kommunikationswissenschafterin wird die Kunden der Bereiche Bildung und Beratung sowie Informations- und Kommunikationstechnologie betreuen. Weiß will den Bereich Gesundheitskommunikation der Agentur ausbauen. Sie ist seit 1996, parallel zu ihrem Studium, in der Medien- und Kommunikationsbranche tätig. atmedia.at