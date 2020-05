Comic-Auftritt für Skoda Fabia

Die Agentur realisierte ein Werbemittel in dem deren Nutzer im Laufe der erzählten Geschichte Vorzüge des Skoda Fabia RS kennenlernen. Der Plot: Die Band bleibt auf dem Weg zu einem karriere-entscheidenden Konzert mit dem alten Tourbus hängen. Die Rettung erscheint in Form des Skoda-Modells. Auf diesem Weg erleben die Comic-Rezipienten das Fahrzeug.



"Reduktion auf das Wesentliche", nennt Freiland-Geschäftsführer Thomas Nowack das Grundprinzip der vorliegenden Umsetzung. Anstelle der Möglichkeiten in Comics oder auch jenen von TV-Spots fokussiert die Agentur die Skoda Fabia RS-Präsentation auf "sparsame Bewegung und perspektivische Verschiebungen". Nowack: "Es ist eine Website, die den Betrachter nicht mit Effekten aus dem Bildschirm heraus anspringt, sondern ihn mit ihrem außergewöhnlichen Charakter hineinzieht, die Geschichte Panel für Panel erzählend."



Gezeichnet wurde der Comic von Reinhard Kleist.



