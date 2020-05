Comedy Central rebrandet sich

Das Kernsymbol des Logos ist das doppelte C. Damit markiert der Sender künftig alle seine Inhalte also Texte, Videos und Figuren. Gleichzeitig will der Sender damit die Botschaft This is funny shit! vermitteln. Die Adaption soll folgendermaßen verstanden werden: "Das Logo unterstreicht somit die Qualität des Contents ohne dabei selbst lustig sein zu müssen."



