Comedy Central macht Clowns arbeitslos

Diese Demo bildete den Auftakt zur anlaufenden Kampagne in der der Sender "anspruchsvolle High-End-Comedy" sowie "humorvolle und zeitgemäße Unterhaltung der Zuschauer" bewirbt.



Das Media-Mix besteht aus TV-Spots, Printanzeigen, Online-Aktivitäten und der "IG-Clown". Sie setzt sich mit Pressemitteilungen, der Website Keine-Clowns.de, einem Interview in einer Berliner Tageszeitung sowie der oben erwähnten Demo für den Berufsstand Clown und "gegen" die clownfreie Zone Comedy Central ein. Die IG-Clown will sich nicht zulassen, dass Clowns von Formaten wie Little Britain, My Name is Earl, South Park, Ugly Americans oder die im Sommer anlaufende Scheindokumentation Come Fly With Me brotlos gemacht werden.