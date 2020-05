Columbus und seine Löwen

Vorsitzender:

Andreas Spielvogel (Lowe GGK)



Juroren:

Erik Backes (Wunderman Frankfurt)

(Wunderman Frankfurt) Albert Essenther (Euro RSCG Vienna)

(Euro RSCG Vienna) René Eugster (Agentur am Flughafen)

(Agentur am Flughafen) Markus Mazuran ( Wien Nord)

( Wien Nord) Alexander Mühr (Instant)

(Instant) Jürgen Polterauer (Dialogschmiede)

(Dialogschmiede) Gerda Reichl-Schebesta (TBWAWien)

(TBWAWien) Thomas Tatzl (Lowe GGK)

(Lowe GGK) Antonia Tritthart (Traktor Wien

(Traktor Alexander Zelmanovics ( Publicis Austria )

( Publicis ) Rita Spielvogel (Selbständige Kreative)

(Selbständige Kreative) Jörg Spreitzer (JWT Wien )

Diese Herrschaften treffen am 25. März zur Jury-Sitzung zusammen und treffen ihre Entscheidungen. Am selben Tag veröffentlicht der DMVÖ ein Shortlist der Columbus-Anwärter, die letztendlich am 5. Mai ausgelobt und gewürdigt werden.



atmedia.at