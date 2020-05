Columbia steigt in den Sattel

int // Die Columbia Sportswear Company und Eurosport beginnen eine Werbepartnerschaft. Columbia wird ab nun mittels crossmedialer Kampagne in den TV-Programmen und Online-Umfeldern werben. Ein Schwerpunkt dieser Werbeaktivitäten legt Columbia auf die Radsport-Berichterstattung. So wird Eurosport während der diesjährigen Tour de France ein tägliches, "Inside the Team" genanntes Programmformat bringen und darin das Columbia-Highroad-Team zeigen. Columbia wird als Presenting Sponsor der Eurosport-Tour-de-France-Berichterstattung fungieren und weitere Radsport-Events der laufenden Saison gemeinsam mit Eurosport featuren. atmedia.at