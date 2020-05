Coke Zero und Tom Cruise auf Mission

Coca-Cola unterstützt beim weltweiten Film-Launch Paramount Pictures mit einem crossmedialen Marketing-Programm, das sich aus TV-Kampagnen, Kino-Werbung, On-Pack-Promotioning und digitaler Aktivierung zusammensetzt.



Die Kooperation setzt auf dem Coke Zero-Marken-Claim "Make it Possible" auf. Im Zuge der in der Schweiz und Japan bereits angelaufenen Kampagne, die bis Jahresende weltweit ausgerollt wird, werden kogebrandete TV- und Kino-Spots eingesetzt

Im Zentrum der Kampagnen-Kommunikation steht CokeZero.com/Mission. Dort können Besucher in die "Impossible Mission Force" eintreten und sich die virtuelle Agenten-Karriereleiter hinauf arbeiten und sich damit Zugang zu Goodies wie speziellen Inhalten und exklusives Film-Merchandising zu verschaffen.



Weiters kooperiert Coke Zero mit der Mobile Social Gaming-Plattform SCVNGR. Dort werden US-Konsumenten Location Based-Games verfügbar gemacht.