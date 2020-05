Coke Zero, Tom Cruise und Kesch

atCoke Zero ist, vergleichbar zur vorjährigen Promotion des James Bond-Abenteuers Skyfall, wirkt in Österreich seit zumindest vier Wochen in der Kommunikation des Films Oblivion, einer SciFi-Comic-Verfilmung, mit. On-Pack wird für den Film geworben, der am 2. April 2013 in Wien Premiere hatte, und in dieser Woche österreichweit anläuft. Diesen Premieren-Event sowie alle Oblivion relevanten Promotions in Zielgruppen realisiert Kesch Branding.