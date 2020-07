Coffee Circle erhält Wachstumskapital

Das Kapital kommt von Altgesellschafter Tengelmann Ventures und von den beiden neuen Investoren, der Elea Foundation und von Howzat Partners.



Das Kapital dient dem weiteren Ausbau der Marke Coffee Circle und zur Finanzierung der Vertriebsexpansion über den Lebensmittel-Einzelhandel.



Howzat Partners ist Wagnis-Kapital-Investor, der, beispielsweise an Trivago beteiligt war und diesen Anteil bereits verkaufen konnte. Und derzeit unter anderem an dem Lifestyle- und Reise-Social-Network Wayn beteiligt ist.



Die Schweizer Elea Foundation investiert in Coffee Circle auch Social Impact Know-how.



"Diese Investoren engagieren sich in Geschäftsmodellen, die nicht ausschließlich an Profit orientiert sind, sondern auch an sozialer Wirkung", kommentiert Coffee Circle-Mitbegründer und -Geschäftsführer Martin Elwert den Abschluß der Finanzierungsrunde.