Coca-Cola rät mehr zu lieben als zu liken

intZiehe Liebe Likes vor. Wähle ab und zu richtige zwischenmenschliche, emotionale Momente und verzichte auf die digitalisierte Emotionalisierung in Netzwerken. Derartige Appelle kommen aus dem "Lebensfreude-Institut" von Coca-Cola. In einem Coca-Cola Light-Spot wird Choose Love over Like inszeniert und in einem anderen Spot tritt die Marke als Social Media Guard auf. In unseren Breiten wird das dann zum Beispiel zu Gemeinsam schmeckts am Besten.