Coca-Cola inspiriert mit Mark Ronson

Mother London am Werk

Hinter der Kampagne steckt Mother London. Die Agentur realisierte vier Spots in den Längen 30- bis 60-Sekunden sowie zwei Langformate mit zwei und vier Minuten.



Ronsons Auftritt wird weiters in Webisode-Serie und eine Dokumentation ausgearbeitet.



Coca-Cola ist bestrebt mit der in diesen Tagen anlaufenden Move to the Beat-Kampagne die "Fusion von Musik, Sport und Coca-Cola" zu vermitteln. Der Konzern beschreibt seine Werbeaktivitäten zu den bevorstehenden Olympischen Spielen als das "größte und konvergenteste Olympische Spiele-Programm" in der Geschichte der Marke.



