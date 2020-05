Coca-Cola-Festival-Auftritt von MPM Sponsoring

Sie hoben ihre Gäste vor der Hauptbühne über die Zuschauermenge hinaus und boten einmalige Blicke auf Linkin Park, Iron Maiden, Motörhead, Korn, etc. Das "Coke Happiness Wheel" von MPM Sponsoring ist zur Festival-Tour aufgebrochen. Der Besuch im burgenländischen Wiesen zum Forestglade-Festival und danach in St. Pölten des Frequency-Festivals folgen.



Das Coke Happiness Wheel steht im Mittelpunkt der Coca-Cola-Festivalpromotion. Dazu kommen, Sommertemperaturen vorausgesetzt, die Verteilung von Crushed Ice in gebrandeten Kübelbn, die Coca-Cola-Barbecue-Area auf den Festivalgeländen und der Auftritt von DJs auf dem Coca-Cola-Truck.



Die Zusammenarbeit des Auftraggebers mit der Agentur ist, so Coca-Cola-Eventmanagerin Nicol Gugler und MPM Sponsoring-Geschäftsführer, gekennzeichnet von "kreativen Ideen, kompetenter Umsetzung und stimmigen Inszenierungen" um die "positiven Vibes der Festivals auf die Marke zu übertragen".



