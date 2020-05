Coca-Cola Fanfieber-Infektion

Am Point-of-Sale sind Limited-Edition-Dosen, eine Alu-Flasche, Panini-Alben und -Sticker als Auslöser für Craziness im Einsatz. Auf Coke.at werden Final-Tickets, Fan-Artikel und Adidas-Matchbälle verlost. Dort ist auch die Fandomania-Plattform eingerichtet. Sie soll als Bühne für die kreativsten und buntesten Auswüchse des Fussball-Fan-Lebens dienen.



Einen interessanten Ansatz Werbekontakte für den Spot herzustellen, verfolgt die Marke in Kooperation mit der Media-Saturn Gruppe. Im Mai und Juni läuft der Spot auf allen TV-Screens in den 44 österreichweiten Outlets der Gruppe.

Ein Stil- und Transportmittel der Kampagnen-Botschaft - "Begeisterung pur!", wie Sonja Callahan, Market Operations Managerin Coca-Cola Österreich erklärt - ist der Song Let's go crazy, der von der Band Gogol Bordello kommt. Die Brand verschenkt den Song.



