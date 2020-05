Coca-Cola eint Jugend mit Musik

Der Spot soll veranschaulichen, dass Musik eine universelle Sprache ist, die einerseits Grenzen zwischen Menschen niederreißt und andererseits zu einem kreativen, individuellen Sein junger Menschen führt. Als alles verbindendes Element fungiert Coca-Cola.



Der Track kommt von One Night Only und heißt "Can You Feel It".



Der Spot Walls gehört zur Coca-Cola Open Happiness-Kampagne und ist in über 200 Märkten angelaufen. Das Programm Coca-Cola Music hat im Jänner in Deutschland begonnen und wird bis Ende 2011 in über 100 Märkten lanciert.