Coca-Cola-Claus kommt

In der Kampagne geht es um die "schönste Zeit des Jahres" und um die gemeinsame Zeit mit der Familie und Freunden. "Our 2010 holiday campaign shows how a catalyst such as the spirit of the holidays, the festive images of Santa Claus, a memorable holiday tune or sharing a Coca-Cola can inspire moments of happiness and bring people together", erzählt Shay Drohan, Senior Vice President Sparkling Brand der Coca-Cola Company.



"Snow Globe" beginnt mit Bildern von einem jungen Mann der abends noch in einem Lebensmittelladen arbeitet, einer Frau und einem Mann auf Parkbänken und einem durch eine Allee streunenden Hund. Diese Einsamen beobachtet Santa Claus durch eine Schneekugel. Dann gönnt sich Santa Claus eine Pause und eine Cola. Inspiriert davon schüttelt er die Schneekugel.