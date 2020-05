co2 plus Zwei

Ruby, aus der Baby-Pause in die Agentur zurückgekehrt, wird als Senior Account- und PR-Managerin tätig sein und zusätzlich zur Eigen-PR die Marken Himmeltau, Knabber Nossi, Shan Shi und Der Standard betreuen. Sie war bereits vier Jahre für co2 tätig.



Horvath ergänzt als Account Managerin das Berater-Team und wird Auftraggeber wie Eckes Granini, Adeg und DAC/MyAid betreuen. Sie ist seit 2002 in der Markenartikel-Branche tätig. Acht Jahre war sie bei Unilever Austria für Iglo unter anderem in der Konzept- und Produktentwicklung beschäftigt.



