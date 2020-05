CNN und die Kandidaten

de, at, ch // Die Wahl zum CNN Journalist Award für den deutschsprachigen Raum läuft an. Das Voting hat begonnen. Zu den Anwärtern gehören auch vier österreichische Journalisten mit ihren Einreichungen: "Showdown am Lake Victoria" von Florian Gasser im Magazin Datum; "Tschetschenische Flüchtline in Österreich" von Markus Müller für ORF-Radio Ö1; "Hollywood in Budapest" von Rudolf Preyer für das Magazin The Gap; "Die Paten" von Georgia Schultze für ORF-Radio Ö1. atmedia.at