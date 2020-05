CNN schlägt Britney

int // CNN Breaking News führt die Twitter-Chart vor aplusk und Britney Spears und Barack Obama an. Der Politik-Star und das Pop-Sternchen konnten von gestern auf heute ihre Follower-Gemeinde nicht vergrössern. CNN Breaking News legte seit gestern um 11.020 Follower und aplusk um 17.441 Follower zu. Der New York Times-Tweet-Feed, mit 29.966 Tweets der mächtigste gewann in den vergangenen Stunden 11.168 Follower. Die meisten Twitter-Freunde hat Barack Obama. atmedia.at