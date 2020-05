at, de, ch // Zum fünften Mal werden junge, journalistische Talente mit dem CNN Journalist Award ausgezeichnet. Prämiert werden damit herausragende Print-, Hörfunk-, TV-, Online- und Fotobeiträge in Österreich, Deutschland und der Schweiz, die sich mit internationalen Themen befassen. Am 25. Mai endet die Einreichfrist. 2007 waren der ORF-Journalist Christoph Feurstein und 2008 die Schweizerin Barbara Lüthi die Preisträger. atmedia.at