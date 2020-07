CMM und Pan kooperieren

at, euZwischen Graz und Ljubljana stellen die beiden Kreativ-Agenturen CMM und Pan eine gemeinsame Verbindung her. Aus dieser Zusammenarbeit resultiert eine wechselseitige Komplettierung von Agentur-Leistungen sowie ein Gesamtportfolio, das wiederum im Hinblick auf gemeinsames Wachstum in Zentral- und Osteuropa wirksam werden soll.