Closer auch für Österreich

Das emotionale Konzept von Closer besteht aus "Exklusivität, Blicke hinter die Kulissen und wahre Gefühle hinter den Schlagzeilen" von deutschen und deutschsprachigen TV-Stars.



Der Closer-Vertrieb in Österreich erfolgt über das Bauer Media-Tochterunternehmen Bazar.



Das wöchentlich erscheinende People-Magazin wird in einer Druckauflage von 400.000 Stück produziert und kostet in Deutschland 1,60 Euro.



