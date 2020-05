Climax für Deutschland

at // Das Bergsport-Magazin "Climax - A Fresh View On Climbing" ist ab der soeben erschienen ersten Ausgabe des Jahres auch in Deutschland erhältlich. Climax gehört der raren Spezies österreichischer Kletter-Magazine an und wurde im vergangenen Jahr erstmals von der Edition Maku publiziert. Der Titel erscheint drei Mal pro Jahr. Eigentümer sind Daniel Kudernatsch und Mike Mandl, die auch gemeinsam das Boardsport-Magazin Sixtynine Magazin herausgeben und in der Freesport-Szene keine unbeschriebenen Blätter sind. atmedia.at