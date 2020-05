Cleese-Humor für William-Hill-Wetten

Dieser jüngste, der dritte Kampagnen-Flight geht ab 13. Februar mit den ersten Airings los. Es kommen die mit "Bigger", "Shakespeare", "Wetter" und "Tor" betitelten TV-Spots zum Einsatz.



Der TV-Einsatz erstreckt sich über die Werbeprogramme der Sender ORF, ATV, Puls 4, Servus TV, SAT.1, ProSieben, kabeleins und RTL II.



William Hills-Bruttowerbe-Einsatz also der von Focus Market Research errechnete Mediadruck in TV, Print und Online betrug in den vergangenen beiden Jahren 4,475 Millionen Euro und verteilte sich auf 2,035 Millionen im Marken-Einführungsjahr 2010 und auf 2,440 Millionen im Vorjahr. Die Marke sorgte 2011 theoretisch für zehn Prozent des gesamten Bruttowerbedrucks der Wettbranche in Österreich.



atmedia.at