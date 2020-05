Claudia Schiffer wird Opel-Markenbotschafterin

Das rund um den Auftritt von Schiffer entstanden Kreativ-Konzept dreht sich um, laut Opel, "kleine, feine und sehr emotionale Geschichten" und das Gütesiegel "Made in Germany". Das frühere Model akzentuiert die Inhalte mit einem abschließenden It's a German.



Der erste Spot, der im Jänner 2014 anläuft und in allen europäischen Märkten abgesehen von Deutschland und Großbritannien zu sehen sein wird, wurde in Barcelona gedreht.