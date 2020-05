Classified-Markt schrumpft nicht

de // Jacob Aqraou, Vice President and General Manager Global Classifieds eBay, skizziert im FAZ-Interview skizziert das Online-Kleinanzeigen-Geschäft: "Das gesamte Geschäft mit Online-Stellenanzeigen ist in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 40 und 60 Prozent gefallen. Dieses Geschäft macht einen großen Teil des Marktes aus. ... Anzeigen für Jobs und Häuser gehen in einer Krise zurück; über alle Kategorien hinweg kann ich aber keinen schrumpfenden Markt sehen."