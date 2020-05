Cision baut mit Taboola Wertschöpfungskette

Cision stellt markenführenden und werbungtreibenden Unternehmen für ihre nicht-klassischen Kommunikationsaktivitäten eine Content-Erstellungs- und Vertriebsplattform zur Verfügung. Durch die Kooperation dockt Cision Kunden und Nutzer an das Taboola-Publisher-Netzwerk an und platziert in diesen Medien anhand von Empfehlungen ausgesteuerte und platzierte Inhalte in digitalen Medien.



Adam Singolda, CEO von Taboola, spricht pathetisch von "einer neuen Dimension hinsichtlich Reichweite, Umfang und Zugang zu Zielgruppen" sowie einem "hohen Engagement-Level" der Inhalte, die Cision-Nutzer sich in dieser Kooperation erschließen können.



Operativ stellt der über Cision in das Taboola-Publisher-Netzwerk vertriebene Content mittels bildbasierter Empfehlung Kontakt zu den Lesern Netzwerk-Medien her. Nach diesem Kontakt optimiert Taboola über Prognose-Technologie die Inhalte dieser Empfehlungen auf deren Engagement-Effekte hin.



Videos, Bilder und anderer Rich Content werden hier als Auslöser und zur Dynamisierung von Interaktion und Engagement eingesetzt.