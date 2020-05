Cinecom vermarktet Filme als Umfelder

Ab Mai 2013 sind Filme, die im Idealfall schon klare Zielgruppen-Orientierung oder Reichweiten-Erwartungen mit in die Kinos bringen, die Werbeträger des Vermarkters.



Der Movie Channel verknüpft mehrere Leistungsfaktoren, skizziert Cinecom-Geschäftsführer Michael Kindermann: "Umfeld-Qualität, die individuell definierbar ist; ungeteilte Aufmerksamkeit der Kino-Geher für die 'PreRoll-Spots' und den Kontaktzahl-Nachweis anhand verkaufter Tickets für die Filme". Und nach diesen Kontaktzahlen wird der Werbeeinsatz in Kinos auch abgerechnet.



Cinecom kann zu Filmen aufgrund von Daten aus den Kassensystemen von Kinobetreibern und aufgrund der Auswertung von Besucherstrukturen Zielgruppen-Prognosen für Filme erstellen. Und darauf aufbauend Kino-Werbeflights planen und diese entsprechend der Kontaktqualität während des Film-"Lebenszyklus" an die Streuziele ausrichten.