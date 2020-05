Cinecom installiert neues Sales-Team

Neben Hellar und Monschein sind seit März Ingrid Wallig und Andreas Holzfeind im Team und agieren als Kundenberater.



Hellar und Monschein traten Jahresbeginn in ihre derzeitigen Funktionen an. Hellar avancierte. Monschein kehrte zur Cinecom zurück. Er war zwischenzeitlich Verkaufsleiter des zur Styria-Gruppe gehörenden Online-Vermarkters interactive.agency. Er bekleidet überdies eine neu geschaffene Position in dem Vermarktungsunternehmens, deren Einrichtung mit der Vertiefung des Cinecom-Produktportfolios einher geht.



Walligs Stationen auf dem Weg zu Cinecom heißen Sony BMG und Sony DADC. In diesen Unternehmen war sie im Customer Service und im Brand Management tätig.



Holzfeind bringt Kommunikationswirtschaftserfahrungen aus den Unternehmen ORF, ÖBB und von der Weltausstellung in Shanghai mit.



atmedia.at