Cichon und Markt treten bei k25 ein

Cichon setzte, nachdem sie ihre Karriere in Tourismus-Unternehmen begann, ab Jänner 2008 ihre Laufbahn im Online-Marketing und bei e-dialog fort. Im Oktober 2011 wechselte sie zu Samsung Electronics Austria, um Anfang Mai dieses Jahres den Sprung vom Auftraggeber der Werbung in einen Diensleistungsbetrieb der Kommunikationswertschöpfungskette zu machen. Bei Samsung war sie als Digital Marketing Specialist für den Web-Auftritt des Unternehmens in Österreich und der Schweiz verantwortlich.



Markt begann seine Laufbahn als Kreativassistent in Tirol bei den Bezirksblättern in Schwaz. Von 2008 bis 2012 setzte er seinen Weg als Grafik- und Webdesigner sowie Web-Developer in Kommunikationsagenturen in Tirol und Wien fort. Dabei war er in Online-Projekte von Marken wie Vöslauer, RHI, etc. eingebunden.



