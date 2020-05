Ciao, Grüezi, Servus

Ein langer Countdown

In den Berichten über Servus TV hat sich der 14. September als Termin für das erste Airing festgesetzt. Moderatorennamen werden genannt. Die spannendste und bislang aufschlussreichste Personalie zu Servus TV ist das Engagement von Stephanie Bleil. Wenn die TV-Vermarktungsexpertin in diesen Tagen ihre Arbeit für den Sender aufgenommen hat, kann es mit einem tatsächlichen Start noch nicht so weit her sein. Bleil´s Vorarbeiten werden schon einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie braucht zumindest ein Sales-Team und Termine bei Mediaagenturen, die sich obendrein allmählich auf die nicht gerade einfachen Jahresgespräche mit ihren Kunden vorbereiten. Ob Servus TV am 14. September werbefrei on Air geht auch wenn das Programmspektrum durchaus öffentlich-rechtliche Aspekte aufweist, ist, angesichts des Eigentümers Dietrich Mateschitz, eher zu bezweifeln.



