Chronist einer goldenen Ära

de // Günther Kress feiert heute seinen 80. Geburtstag. Kress war einer der Ersten im deutschsprachigen Raum, der mit dem Kress-Report der Verlags- und Medienbranche einen eigenen Titel widmete. Am 30. Juni 1966 erschien der erste Kress-Report. Seither erscheint der Informationsdienst alle 14 Tage. 1995 verkaufte Kress den Titel an Thomas Wengenroth und Peter Turi. Kress blieb Herausgeber. Wengenroth verkaufte mit 1. Jänner 2008 an haymarket Deutschland, einer 100-Prozent-Tochter des britischen haymarket media group.