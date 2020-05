Christoph Mohn wird Bertelsmann-Aufsichtsrat-Vorsitzender

deErwartungsgemäß wählte der Bertelsmann SE & Co.KGaA-Aufsichtsrat Christoph Mohn zum Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Gunter Thielen. Der Sohn, des 2009 verstorbenen Bertelsmann-Gründers Reinhard Mohn wird am 1. Jänner 2013 den Vorsitz in dem Kontroll-Gremium übernehmen. Parallel dazu wird Mohn auch Vorsitzender in der Bertelsmann Management SE, die persönlich haftende Gesellschafterin der Bertelsmann SE & Co. KGaA, und tritt auch hier die Nachfolge von Thielen.