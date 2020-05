Christl übernimmt Medienwirtschaft-Bereichsleitung

Mit Christls Wechsel sind an der Fachhochschule St. Pölten im Bereich Medienwirtschaft Ziele verknüpft, die verkürzt so lauten: die Ausbildungsinstitution will "sowohl in Lehre und Forschung die erste Adresse in Fragen der Medienwirtschaft in Österreich werden".



Christl skizziert die künftige Ausrichtung des Fachbereichs Medienwirtschaft in St. Pölten so: "Wir wollen uns künftig einerseits um alle wirtschaftlichen Aspekte der Medien, andererseits um alle medialen Aspekte der Wirtschaft kümmern". Die Arbeit an der Fachhochschule soll, spezifiziert er weiter, "dazu beitragen, neue Geschäftsmodelle für Medien zu finden".



atmedia.at