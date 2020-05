atKika hat sein rotes Sofa samt Weihnachtsmann und einem sehr langbeinigen Engerl in eine Schneekugel verfrachtet. Beide schauen aus der Kugel auf die zu beschenkenden Menschenkinder. Sie haben ihren Auftritt auf City Lights, Rolling Boards, Plakaten, in Printmedien und in einem Gewinnspiel. Der Weihnachtsmann und das Christkindel begleiten die gerade laufende Werbekampagne von Kika.